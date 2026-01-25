L'operazione di trasferimento di Youssef En-Nesyri alla Juventus resta in sospeso. Nonostante l'intesa tra i club, il giocatore non ha ancora confermato il suo sì, determinando un rallentamento nel processo. La situazione attuale mantiene incerto il futuro dell'attaccante marocchino, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi ufficiali.

L’operazione Youssef En-Nesyri alla Juventus è in bilico e rischia di sfumare all’ultimo: nonostante l’accordo raggiunto tra i club, il marocchino non ha ancora dato il via libera definitivo, creando un vero e proprio stallo che ha deluso i tifosi bianconeri. Marco Ottolini è tornato da Istanbul senza la firma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: operazione En Nesyri in bilico

En-Nesyri a un passo dalla Juventus: operazione al 99%Youssef En-Nesyri è molto vicino a trasferirsi alla Juventus, con l’accordo quasi raggiunto.

En-Nesyri Juventus: le cifre dell’operazione per l’attaccante marocchino. Quanto verseranno i bianconeri al FenerbahceL’operazione En-Nesyri, attaccante marocchino, coinvolge la Juventus e il Fenerbahçe.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Juventus, En-Nesyri in standby e Spalletti punta su ConceicaoQuesta mattina la Juventus si ritroverà alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista della sfida contro il Napoli. La squadra, alla vigilia. tuttomercatoweb.com

Juventus, ultimatum a En-Nesyri e rispunta ZirkzeeLa Juventus ha fretta di chiudere per il prossimo numero 9 bianconero: ultimatum al centravanti marocchino e rispunta un vecchio pallino come piano alternativo. calciomercato.com

Gazzetta - Juventus, salta En-Nesyri Torna di moda Zirkzee - facebook.com facebook

Juve, Ottolini ha convinto il Fenerbahce ma non En-Nesyri: l'attaccante pensa al Siviglia e prende tempo #juventus #mercato #En-Nesyri #McKennie x.com