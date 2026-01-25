Juventus | operazione En Nesyri in bilico

L'operazione di trasferimento di Youssef En-Nesyri alla Juventus resta in sospeso. Nonostante l'intesa tra i club, il giocatore non ha ancora confermato il suo sì, determinando un rallentamento nel processo. La situazione attuale mantiene incerto il futuro dell'attaccante marocchino, lasciando i tifosi in attesa di sviluppi ufficiali.

L’operazione Youssef En-Nesyri alla Juventus è in bilico e rischia di sfumare all’ultimo: nonostante l’accordo raggiunto tra i club, il marocchino non ha ancora dato il via libera definitivo, creando un vero e proprio stallo che ha deluso i tifosi bianconeri. Marco Ottolini è tornato da Istanbul senza la firma L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

