Infortunio per Solet | esiti degli esami confermano problema muscolare

Un infortunio ha interessato il reparto difensivo dell’Udinese durante la partita contro il Bologna: si è riscontrata una distrazione al muscolo pettineo dell’adduttore. L’esito degli esami strumentali ha definito l’entità del problema, e il giocatore ha avviato un percorso riabilitativo mirato. Il periodo di assenza è stimato in circa due settimane, periodo che permetterà di valutare la progressione e di pianificare il possibile rientro in tempi utili. La gestione del caso è stata affidata al team medico-tecnico, con l’obiettivo di preservare la condizione atletica e di tornare in campo in condizioni ottimali. Gli esami strumentali hanno confermato una distrazione al muscolo pettineo dell’adduttore. L’atleta ha avviato l’iter riabilitativo e sarà a disposizione nel giro di due settimane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

