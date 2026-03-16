Insieme come una volta Le serate del ’Club 42’ Basta lasciare da parte cellulari e manìe social

Il ‘Club 42’ ha organizzato serate in cui i partecipanti sono invitati a lasciar perdere telefoni e social, per concentrarsi sul momento presente. Il nome del club deriva dal libro di Douglas Adams, ‘Guida galattica per autostoppisti’, e richiama l’idea di risposte semplici a grandi domande. L’obiettivo è creare un’occasione di incontro senza distrazioni digitali.

"’Club 42’ viene da ’Guida galattica per autostoppisti’, il libro di Douglas Adam, poi diventato film, che dà risposte a tutti. Noi ci limitiamo a dare una risposta alla domanda: cosa si fa stasera?". Nell’epoca dei telefonini sempre appiccicati alle mani, della socialità via schermo e social, dei rapporti virtuali c’è chi guarda al classico e propone, raccogliendo un’esigenza che si rivela sempre più condivisa da molti, il ’vecchio’ e classico vis-à-vis. Incontrarsi, guardarsi negli occhi, respirare la stessa aria, parlarsi senza la mediazione di alcun device è la ricetta vincente. Iniziata come una scommessa da Veronica Sifanno, empolese... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insieme come una volta. Le serate del ’Club 42’. Basta lasciare da parte cellulari e manìe social Articoli correlati Club Sanremo: l'iniziativa per le 5 serate del FestivalIl festival della musica italiana fa sognare da generazioni e ad Aversa proprio per far sì che la manifestazione canora diventi un 'esperienza... Culla sospesa: avviata una raccolta di beni essenziali per l'infanzia da parte del Lions ClubL'iniziativa promossa dal Lions Club Forlì Host in collaborazione con Caritas e Forlifarma a sostegno delle famiglie in difficoltà “Il progetto... Contenuti utili per approfondire Insieme come una volta Le serate del... Temi più discussi: Insieme come una volta. Le serate del ’Club 42’. Basta lasciare da parte cellulari e manìe social; Sparisce ogni volta che le parlo di vivere insieme - Lorraine de Foucher; Pandemia, nostra maestra?; Ripartire da qui, insieme. Le donne ucraine che ricostruiscono il loro futuro in Italia. In viaggio insieme, come una volta (nonostante l’Alzheimer)Rallentare, staccare, scoprire nuovi posti, coltivare le relazioni, curare gli affetti, prendersi del tempo per sé: c’è tutto questo e molto altro nel desiderio di vacanza che tutti abbiamo. Non il ... vita.it Per la prima volta insieme. Una collezione moda celebra un incontro specialeIcone a confronto. Ci sono incontri destinati a lasciare il segno, come quello della maison Karl Lagerfeld che per la prima volta sceglie Paris Hilton come volto della sua collezione Autunno-Inverno ... iodonna.it #TimotheeChalamet arriva alla serata degli #Oscars 2026 insieme a #KylieJenner che per l’occasione ha indossato un abito rosso di #Schiaparelli, ricordando #JessicaRabbit. Scopri di più nella gallery. - facebook.com facebook Insieme Come sempre FORZA ROMA #RomaFiorentina #ASRomaFemminile x.com