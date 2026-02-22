Club Sanremo | l' iniziativa per le 5 serate del Festival

Il Festival di Sanremo ha ispirato la creazione di Club Sanremo, un’iniziativa che coinvolge attivamente il pubblico durante le cinque serate dell’evento. La causa è la volontà di rendere la manifestazione più partecipativa e condivisa tra gli appassionati di musica. I partecipanti possono seguire le esibizioni, condividere emozioni e interagire sui social. L’obiettivo è creare un senso di comunità tra gli spettatori, anche fuori dal palco.

Il festival della musica italiana fa sognare da generazioni e ad Aversa proprio per far sì che la manifestazione canora diventi un 'esperienza collettiva è nato Club Sanremo. La sede del club azzurro si trasformerà per l'occasione in una vera e propria sala eventi per condividere commenti ed emozioni durante la diretta televisiva. Sarà attiva una bouvette food&drink in collaborazione con il Bar La Nuit-Pasticceria Artigianale. Per gli appassionati del Fantasanremo sarà possibile partecipare gratuitamente anche alla lega a premi ‘Club Sanremo’. All'iniziativa ha partecipato anche la Pro Loco Aversa Normanna. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Quando inizia Sanremo 2026: le date delle cinque serate del FestivalIl Festival di Sanremo 2026 si svolgerà dal 24 al 28 febbraio, condotto da Carlo Conti.

“Max Pezzali ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026”: Carlo Conti rivela cosa farà l’artista e cerca nomi per le co-conduttrici per le cinque serateDurante l’edizione serale del Tg1 del 7 gennaio, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà ospite fisso sulla nave del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo Vibes, nasce il salotto culturale al Club Tenco: dal 24 al 28 febbraio con Vittoriana Abate e Federico Fashion StyleSanremo Vibes dal 24 al 28 febbraio al Club Tenco: Vittoriana Abate conduce Salotto Sanremo, Annamaria Fittipaldi con Federico Fashion Style su RTV San Marino ... lifestyleblog.it

Sanremo 2026: arriva Sorrisi The Beach Club aperto al pubblicoTV Sorrisi e Canzoni inaugura Sorrisi The Beach Club a Sanremo 2026: esperienze esclusive, attività interattive e contenuti dedicati al Festival. ligurianotizie.it

