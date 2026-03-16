Infrastrutture il futuro non ci aspetta

Un nuovo collegamento in drone per la mobilità aerea avanzata è stato attivato sul litorale romano. Si tratta del primo esempio di questa tecnologia applicata alla rete di trasporto locale, segnando un passo importante per lo sviluppo di soluzioni innovative nel settore. La novità riguarda esclusivamente l’introduzione di un sistema di collegamento tramite droni, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

La notizia del primo collegamento in drone per la mobilità aerea avanzata sul litorale romano, è il segnale del futuro che bussa alla nostra porta. Ma. c’è un ma. Viviamo in un’epoca di dualismi tecnici. L’intelligenza artificiale, ormai innestata capillarmente nella nostra quotidianità, sta cambiando il modo in cui lavoriamo, scriviamo e pensiamo. Al contempo, il ronzio dei droni è diventato un suono ambivalente, tragicamente presente nei teatri di guerra, eppure oggi viatico per una mobilità sostenibile e rapida. In un contesto che si evolve con una velocità “a curvatura” (per usare un termine preso in prestito da Star Trek) il vero nodo non è solo “cosa” costruiamo, ma “quando” lo consegniamo alla collettività. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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