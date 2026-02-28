Le imprese edili delle Marche si preparano a affrontare un periodo di grandi sfide, dopo il termine del Superbonus e con i fondi del PNRR. La Regione è invitata a coinvolgere le ditte del settore per rispondere alle esigenze che emergono in vista delle prossime opere pubbliche e private. La situazione richiede un impegno condiviso e una pianificazione strategica.

"Nel post Superbonus e Pnrr le Marche si troveranno di fronte a un periodo di grandi sfide, banco di prova per l’intero sistema regionale delle costruzioni. Le imprese, che hanno investito nella formazione di maestranze e nell’acquisizione di attrezzature adeguate, sono pronte. Noi dell’Ance possiamo intercettare personale qualificato e chiediamo ai protagonisti coinvolti, come la Regione, l’Anas, Rfi, il Consorzio di bonifica delle Marche e l’Autorità di sistema portuale, di essere coinvolti nei tavoli di lavoro e di programmazione strategica". È l’appello lanciato dal presidente dell’Ance Marche (Associazione nazionale costruttori edili), Carlo Resparambia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Infrastrutture del futuro: "Ditte pronte alle sfide, la Regione ci coinvolga"

Il futuro della Villa Reale. La mozione in Regione: "Consorzio inadeguato alle prossime sfide"Un tavolo istituzionale per ripensare il futuro della Reggia di Monza, guardando già al 2029, quando scadrà l’attuale affidamento al Consorzio Villa...

Milano celebra 120 anni di infrastrutture italiane: Webuild racconta storia, sfide e futuro del settore.La mostra “Evolutio” di Webuild, inaugurata oggi a Milano, rappresenta un’occasione unica per ripercorrere un secolo e due decenni di storia delle...

Tutti gli aggiornamenti su Infrastrutture del.

Temi più discussi: Infrastrutture del futuro: Ditte pronte alle sfide, la Regione ci coinvolga; Marche, post Superbonus e PNRR: Ance guarda a infrastrutture, rigenerazione urbana e sostenibilità; Robotaxi, quanti problemi. Ma così si possono risolvere; Inchieste urbanistica, famiglie sospese e imprese tornano a chiedere una legge Salva Milano.

Studio Dilonardo: le infrastrutture del futuro guardano agli espertiI principali servizi, infatti, riguardano questi ambiti: dalla verifica della progettazione (per progetti con importo fino a 20 milioni) alla verifica di vulnerabilità sismica di strutture esistenti, ... bari.repubblica.it

Infrastrutture e sviluppo, alla Fiera di Cesena il confronto sul futuro della RomagnaMettere la Romagna al centro delle scelte sul proprio futuro, a partire dalle infrastrutture. È questo l’obiettivo dell’iniziativa Infrastrutture: ciò che ci collega, ciò che ci unisce, in programma ... forli24ore.it

Spazio a logistica e infrastrutture. Una rotatoria al posto dell’incrocio - facebook.com facebook

Ringrazio il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture @matteosalvinimi, l’Amministratore Delegato dell’ANAS, il nostro Assessore ai Lavori Pubblici, Manuela Rinaldi e tutti gli uffici regionali per il lavoro svolto con impegno e responsabilità. x.com