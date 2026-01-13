Inter infortunio per Calhanoglu | quando torna in campo

Hakan Calhanoglu dell'Inter si è infortunato durante la partita contro il Napoli. Dopo aver accusato un problema fisico, il centrocampista si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento muscolare. Al momento, non sono state comunicate tempistiche precise sul suo ritorno in campo, ma l’attenzione è rivolta alle prossime valutazioni mediche per determinare i tempi di recupero.

(Adnkronos) – Infortunio per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter si è fermato durante la sfida con il Napoli per un problema fisico e oggi, martedì 13 gennaio, si è sottoposto a esami strumentali che hanno rivelato un risentimento muscolare. A comunicarlo è stato lo stesso club nerazzurro con una nota sul proprio profilo ufficiale. "Hakan Calhanoglu .

