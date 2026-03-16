Ilary ritorno al Reality | Meno incosciente sempre scanzonata

Dopo otto anni, Ilary Blasi torna a condurre il Grande Fratello Vip, con la prima puntata in programma domani sera su Canale 5. La conduttrice si presenta con un atteggiamento più maturo, mantenendo comunque il carattere scanzonato che la ha contraddistinta in passato. La sua presenza nel reality è stata annunciata ufficialmente e suscita attenzione tra il pubblico.

Otto anni dopo Ilary Blasi torna alla conduzione del Grande Fratello Vip, da domani in prima serata su Canale 5. In tutto questo tempo alla showgirl sono successe tantissime cose che le hanno cambiato la vita, in primis le burrasche sentimentali che l’hanno portata alla separazione da Francesco Totti (annunciata nel 2022), vicende che lei stessa ha condiviso con il pubblico nel libro Che stupida. La mia verità, uscito per Mondadori nel 2024 e nelle due docu-serie Netflix Unica (2023) e Ilary (2025). L’affaire Totti dovrebbe essere comunque ormai alle spalle: "Con lui siamo ai titoli di coda – ha detto ieri Blasi, 44 anni, ospite a Verissimo su Canale 5 – presto sposerò Bastian Muller. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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