Ilaria Salis a pugno chiuso per Cuba contro gli Usa cattivi imbarazza Bruxelles | l’Europa condanna il comunismo lei lo celebra

Durante una seduta del Parlamento europeo, un eurodeputato ha alzato il pugno chiuso e ha espresso sostegno a Cuba, criticando gli Stati Uniti, mentre l’Europa condanna il comunismo. La scena ha suscitato reazioni contrastanti tra i membri, e la condanna ufficiale da parte di alcune istituzioni ha evidenziato le tensioni politiche in aula. L’episodio si è concluso con un’attenzione mediatica crescente sulla posizione espressa dall’eurodeputato.

Immaginate per un momento un eurodeputato di destra alzarsi, prendere la parola e salutare in tedesco un noto pittore di Braunau sull’Inn con il braccio teso. È lo stesso gesto, seppur speculare, compiuto da Ilaria Salis. Dallo scranno del Parlamento Europeo, da quella che dovrebbe essere la sede della democrazia continentale, la Salis alza il pugno chiuso e grida “solidarietà al popolo cubano!”. Ilaria Salis a pugno chiuso per Cuba. Non si rivolge al popolo oppresso da una rivoluzione che ha ridotto Cuba alla fame, senza elettricità né medicinali, sotto il controllo della famiglia Castro, che per decenni ha governato il Paese tra monopoli e corruzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ilaria Salis a pugno chiuso per Cuba contro gli Usa “cattivi” imbarazza Bruxelles: l’Europa condanna il comunismo, lei lo celebra Articoli correlati “Sarò su una flotilla che sfiderà l’embargo”: Ilaria Salis sfida gli Usa a CubaL’europarlamentare ha annunciato la sua presenza su una flotilla che proverà, dice, a “infrangere collettivamente il bloqueo” Ilaria Salis è pronta a... “Sarò su una flotilla che sfiderà l’embargo”. L’annuncio di Ilaria Salis che sfida gli Usa a CubaL’europarlamentare ha annunciato la sua presenza su una flotilla che proverà, dice, a “infrangere collettivamente il bloqueo” Ilaria Salis è pronta a... Contenuti e approfondimenti su Ilaria Salis Argomenti discussi: La Flotilla senza flotta. Gli attivisti vanno a Cuba... in aereo. Nessuna immunità per chi insegna l’illegalità. Ancora contestazioni per la presenza di Ilaria Salis a LegnanoI giovani della Lega di Legnano hanno definito quella di Ilaria Salis una «presenza inopportuna» e hanno appeso uno striscione davanti all'ex tribunale di via Gilardelli ... legnanonews.com Castel d’Azzano, Salis: Colpa anche del capitalismo che nega diritto a casa. PolemicheÈ scoppiata una nuova polemica politica intorno a Ilaria Salis. L’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è finita nel mirino di esponenti della destra e dei sindacati di polizia per un post sulla ... tg24.sky.it