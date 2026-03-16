Il tiramisù di Sant Ambroeus sa di primavera

Il 21 marzo si celebra il Tiramisù Day, una ricorrenza che ogni anno richiama l’attenzione su uno dei dolci italiani più amati. Sant Ambroeus propone il suo tiramisù, che si distingue per il gusto fresco e delicato, perfetto per la stagione primaverile. Questa giornata è diventata un appuntamento fisso per appassionati e pasticceri, che condividono la passione per il classico dessert.

Il calendario gastronomico ormai è pieno di ricorrenze, ma poche risultano così spontanee come il Tiramisù Day, che ogni anno cade il 21 marzo. La data non è casuale: coincide con il primo giorno di primavera e celebra uno dei dolci italiani più riconoscibili al mondo, nato – almeno secondo la versione più diffusa – tra Veneto e Friuli e costruito su una combinazione elementare ma efficace di savoiardi, mascarpone, uova, caffè e cacao. In giro per il mondo la giornata viene festeggiata con degustazioni, reinterpretazioni e perfino competizioni dedicate al dessert al cucchiaio più esportato della pasticceria italiana. Ma al di là delle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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