C’è un certo momento della giornata, a Milano, in cui tutto sembra rallentare: è l’ora in cui si entra in un caffè storico, ci si lascia avvolgere dal profumo del caffè appena macinato e ci si accomoda al tavolino, sapendo che lì si può restare quanto si vuole. È un gesto, più che un’abitudine. Un rituale. Ed è proprio questo rituale che, per la prima volta, approda nel cuore della Rive Gauche. Con l’apertura di Sant Ambroeus Paris, l’iconica maison milanese fondata nel 1936 aggiunge un nuovo capitolo alla sua storia quasi centenaria. Un’apertura strategica, attesa e carica di simboli, che porta a Parigi non solo un marchio, ma una vera estetica dell’ospitalità. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sant Ambroeus a Parigi: l’eleganza milanese conquista Saint-Germain-des-Prés

Leggi anche: Sant Ambroeus, l’istituzione milanese, segna il suo arrivo in Francia nel cuore della Rive Gauche

Leggi anche: Metz-Paris Saint Germain (sabato 13 dicembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. PSG impegnato nel testacoda al Saint-Symphorien di Metz

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sant Ambroeus, la storica pasticceria milanese apre anche a Parigi nel cuore della Rive Gauche - La storica pasticceria Sant Ambroeus, uno dei simboli di Milano, apre una nuova sede a Parigi dove è pronta a portare lo spirito milanese e il suo stile. corriere.it

La caffetteria più famosa di Milano ora apre anche a Parigi - Apollinaire, una posizione che racconta già da sola lo spirito del progetto: un caffè ... milanotoday.it

Sant Ambroeus conquista Saint-Germain-des-Prés con stile e raffinatezza - Sant Ambroeus, storica istituzione milanese fondata nel 1936, approda a Parigi nel celebre quartiere di Saint- italiaatavola.net

Questa era l’ambulanza Fiat 1100 T2 che la nostra Sant Ambroeus regalò all’Autodromo di Monza nel 1960, purtroppo nelle nostre ricerche, abbiamo avuto la brutta notizia che non esiste più ma è stata demolita. Peccato, l’avremmo ripresa in “famiglia” volenti - facebook.com facebook