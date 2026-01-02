Il regista Damiano Michieletto a Bergamo per presentare il suo film Primavera

Il regista Damiano Michieletto sarà a Bergamo per presentare il suo film “Primavera”. L’opera, attualmente molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, rappresenta un importante momento di confronto e riflessione nel panorama cinematografico. L’evento offre l’opportunità di scoprire il lavoro dietro la pellicola e di approfondire le tematiche trattate, contribuendo a valorizzare il ruolo del cinema come forma d’arte e di comunicazione.

Bergamo. L'autore del film che in queste settimane sta ottenendo un ottimo successo di pubblico e critica. Al suo esordio al cinema, Damiano Michieletto è uno dei più visionari e rivoluzionari registi di opera lirica, in Italia e nel mondo. Ha debuttato al cinema con " Primavera ", tratto dal romanzo di Tiziano Scarpa, sulle note di Vivaldi, e con un cast impeccabile, ottenendo importanti consensi. "Primavera " di Damiano Michieletto, con Tecla Insolia, Michele Riondino, Andrea Pennacchi, Fabrizia Sacchi, Stefano Accorsi ..ItaFra, 2025, 110' è in programma al Conca Verde anche in questi giorni.

Un’occasione speciale per incontrare Damiano Michieletto dal vivo. Lunedì 5 gennaio alle 17.15 il regista di Primavera sarà presente al cinema Fellini per introdurre la sua opera. Ambientato nel Settecento, il film racconta la storia di Cecilia, giovane violinista - facebook.com facebook

