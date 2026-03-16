Il prezzo del petrolio Brent ha raggiunto i 105 dollari al barile all’apertura dei mercati internazionali del 16 marzo 2026, segnando un aumento dopo tre settimane di conflitto. La quotazione si è attestata a questo livello, riflettendo le ultime dinamiche del mercato globale. La notizia si aggiunge alle recenti variazioni dei prezzi energetici in un periodo di tensioni internazionali.

All’apertura dei mercati internazionali il 16 marzo 2026 il prezzo del petrolio Brent, il benchmark mondiale, è cresciuto fino a raggiungere i 105 dollari al barile. Un picco che è il risultato dell’annuncio di Israele dell’invasione di terra del Libano e della prosecuzione della guerra contro l’Iran per almeno altre tre settimane. Gli aumenti causati da queste variazioni dei prezzi del barile stanno avendo effetti in tutto i mondo. I carburanti sono sempre più cari e questo si rifletterà presto sui dati dell’ inflazione, tanto che le banche centrali, nel prossimo futuro, potrebbero decidere di alzare i tassi di interesse. Prezzi del petrolio in aumento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il petrolio sale a 105 dollari al barile, nuove previsioni dopo 3 settimane di guerra

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