Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 16 al 20 febbraio 2026 | Odile innamorata di Ettore ma lui ricambia i suoi sentimenti?

Odile si innamora di Ettore, e questa passione mette in crisi il suo rapporto con Salvatore. La soap Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai Uno dal 16 al 20 febbraio, mostra come questa scelta influenzerà le dinamiche tra i personaggi. Nel corso della settimana, Odile cerca di capire se Ettore ricambia i suoi sentimenti, mentre le tensioni tra i protagonisti aumentano.

Cosa attende i tantissimi fans della soap italiana Il Paradiso delle Signore negli episodi in onda su Rai Uno dal 16 al 20 febbraio? Al centro delle trame troviamo la relazione tra Odile ed Ettore. un amore a senso unico che rischia di esporre la figlia di Adelaide a una delusione profonda. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Il Paradiso delle signore. Odile è profondamente innamorata di Ettore, e non sospetta che in realtà lui le stia accanto solo perché – insieme alla sorella Greta – sta portando avanti un piano per impossessarsi di una lettera che il padre aveva inviato a Umberto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Nella prossima settimana, a Il Paradiso delle Signore, le tensioni tra i personaggi aumentano.

Febbraio si apre con un colpo di scena al Paradiso delle Signore.

«Penso di conoscere bene Ettore», afferma sicura Odile, che continua a difenderlo nonostante i dubbi che circolano tra chi le sta vicino. La settimana dal 16 al 20 febbraio a Il Paradiso delle Signore promette tensioni e sorprese a non finire. Le nuove puntate facebook