Il medagliere storico delle Olimpiadi di tutti i tempi | Italia settima! Norvegia spaventosa per rapporto di abitanti

Al termine di questa edizione dei Giochi, si conoscono i risultati del medagliere storico con l’Italia che si posiziona settima. La Norvegia si distingue per il rapporto di medaglie vinte rispetto agli abitanti, risultando molto performante. Sono stati assegnati i premi in diverse discipline e si sono conclusi gli eventi di questa edizione, lasciando spazio a bilanci e analisi dei dati raccolti.

Si chiude un’edizione dei Giochi, estivi o invernali che siano, e si aprono riflessioni, bilanci, calcoli statistici. Anche ad amplissimo respiro. L’archiviazione dei XXV Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ha permesso l’immediato aggiornamento dei numeri secolari relativi al medagliere complessivo delle Olimpiadi moderne, vale a dire il totale di tutti i metalli conquistati da ogni singola nazione nelle rassegne a Cinque Cerchi estive e invernali, dal 1896 ad oggi. Un megamedagliere all time che non considera nei conteggi le cosiddette Olimpiadi intermedie del 1906, non essendo mai state riconosciute dal CIO, il quale (è importante evidenziarlo) non ha mai pubblicato un suo medagliere storico unificato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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