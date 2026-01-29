Napoli fuori i 3 motivi del flop di Conte | mercato da 150 milioni e il paragone che fa male

Il Napoli di Antonio Conte esce presto dalla Champions League, chiudendo al 30° posto. La sconfitta contro le avversarie europee segna un passo indietro per il tecnico, che aveva puntato molto su questa stagione. Il mercato da 150 milioni di euro non ha portato i risultati sperati e il paragone tra le aspettative e la realtà fa male ai tifosi e alla squadra. La sconfitta evidenzia ancora di più le difficoltà di Conte nel confrontarsi con le sfide internazionali.

IL PARADOSSO CONTE. L’eliminazione del Napoli dalla Champions League (chiusa al 30° posto) conferma il difficile rapporto tra Antonio Conte e l’Europa. Il tecnico, capace di vincere lo Scudetto al primo colpo con tre club diversi, ha superato i gironi solo 3 volte su 6 tentativi in carriera. L’analisi del flop azzurro evidenzia tre cause principali: l’incapacità delle sue squadre di reggere il doppio impegno ad alta intensità, un’emergenza infortuni “inspiegabile” (13 assenti col Chelsea) e soprattutto un mercato da 150 milioni di euro che ha deluso (casi Beukema, Lucca e Lang). Il confronto è impietoso: il Qarabag, con una rosa da 28 milioni, va ai playoff; il Napoli è a casa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Il mercato estivo del Napoli ha suscitato molte discussioni a causa delle ingenti spese senza risultati evidenti.

