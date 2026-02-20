In arrivo su Sky il documentario su Franco Califano

Sky trasmette il documentario su Franco Califano, intitolato *Nun ve trattengo*. Il film ripercorre una notte speciale dedicata al cantautore romano, coinvolgendo amici e colleghi che ricordano momenti vissuti insieme. Al centro ci sono le testimonianze di chi ha condiviso con Califano le emozioni della sua musica e della sua vita. Il documentario propone un’immagine intima e diretta del personaggio, arricchita da materiali inediti e fotografie d’epoca. La messa in onda è prevista per questa settimana.

Arriva Franco Califano – Nun ve trattengo, un viaggio e un tributo che si svolgono nell'arco di una sola notte, per rievocare la figura di Franco Califano attraverso una trasmissione radiofonica e le testimonianze di chi ha condiviso con lui un tratto di strada. Un racconto intimo e suggestivo che intreccia memoria, musica e parole, restituendo l'anima di un artista senza tempo. Il documentario sarà in prima visione il 21 Febbraio su Sky Documentaries alle 21.15, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Franco Califano – Nun ve trattengo è una narrazione ambientata in una sola notte per celebrare Franco Califano e per ricordarlo nella sua amata Roma.