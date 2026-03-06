A Milano l’8 Marzo si celebra rallentando | rituali Spa tè tra amiche e Hammam privati

A Milano, l’8 marzo si vive rallentando, tra momenti di relax e convivialità. Le donne si dedicano a rituali spa, come trattamenti e Hammam privati, e condividono tè tra amiche nelle eleganti sale di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa. Questa giornata si caratterizza per un tempo di qualità dedicato a se stesse e alle relazioni più strette.

Afternoon Tea, rituali spa e tempo di qualità tra amiche nelle eleganti atmosfere di Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa a Milano La Festa della Donna può diventare molto più di una ricorrenza simbolica. È l'occasione perfetta per fermarsi, staccare dalla routine e concedersi qualche ora tutta per sé. Che sia una pausa dal lavoro, dai figli, dai partner o semplicemente dal ritmo incessante delle giornate. In occasione dell'8 marzo, Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa dedica un'esperienza pensata proprio per celebrare la condivisione e il piacere di concedersi una pausa di raffinata quiete, anche solo per qualche ora. Protagonista della giornata è l'iconico Afternoon Tea, servito nelle luminose sale affacciate sul giardino d'inverno.