Nel 2025 Crocs ha registrato un calo dei ricavi dell’1,5%
Nel 2025, Crocs ha visto un calo dei ricavi, che sono diminuiti dell’1,5%, per via di una domanda più debole nei mercati principali. La società ha venduto meno paia di scarpe rispetto all’anno precedente, portando il totale a 4 miliardi di dollari. La diminuzione si è verificata dopo anni di crescita stabile e riflette le sfide del settore delle calzature casual. Le vendite sono calate soprattutto in Nord America, uno dei mercati chiave per il brand.
Le vendite di Crocs sono calate nel 2025. Il brand di calzature diventate ormai un’icona, ha registrato una diminuzione dell’1,5% per lo scorso anno, arrivando a fatturare 4 miliardi di dollari. Inoltre, il marchio omonimo che ha registrato una crescita a doppia cifra bassa a livello internazionale. Crocs, vendite in calo dell’1,5%: che succede?. L’azienda di calzature ha registrato ricavi per 958 milioni di dollari nel quarto trimestre. Il dato è in diminuzione del 3,2% rispetto all’anno precedente. Mentre invece le vendite dirette al consumatore sono salite del 4,7%, e quelle wholesale sono diminuite del 14,5%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Iveco (Exor), ricavi e utili in calo nel 2025. La doppia cessione nei tempi previsti
Iveco (Exor) ha registrato un calo dei ricavi e degli utili nel 2025, a causa delle difficoltà nel settore dei trasporti e della produzione.
Iveco Group: 2025 tra calo dei ricavi, cessione Defence e l’offerta Tata Motors per rilanciare il futuro del gruppo.
Iveco Group, con sede a Torino, ha annunciato che nel 2025 ha registrato un calo del 7% nei ricavi, scendendo a 13,4 miliardi di euro, a causa delle difficoltà nel mercato dei veicoli commerciali e delle tensioni sui costi delle materie prime.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Crocs, ricavi 2025 in calo a 4 mld di dollari (-1,5%)Per il primo trimestre del 2026 l'azienda americana di calzature prevede un calo dei ricavi del 3,5%-5,5%, con il marchio Crocs stabile e HeyDude in flessione del 15%-18%. it.fashionnetwork.com
No, la moda delle scarpe brutte non sta passandoLa settimana scorsa il prezzo delle azioni di Crocs, l’azienda statunitense che produce i famosissimi zoccoli in resina forati, è diminuito del 30 per cento. È successo dopo la pubblicazione dei ... ilpost.it
