Nel 2025, Crocs ha visto un calo dei ricavi, che sono diminuiti dell’1,5%, per via di una domanda più debole nei mercati principali. La società ha venduto meno paia di scarpe rispetto all’anno precedente, portando il totale a 4 miliardi di dollari. La diminuzione si è verificata dopo anni di crescita stabile e riflette le sfide del settore delle calzature casual. Le vendite sono calate soprattutto in Nord America, uno dei mercati chiave per il brand.

Le vendite di Crocs sono calate nel 2025. Il brand di calzature diventate ormai un’icona, ha registrato una diminuzione dell’1,5% per lo scorso anno, arrivando a fatturare 4 miliardi di dollari. Inoltre, il marchio omonimo che ha registrato una crescita a doppia cifra bassa a livello internazionale. Crocs, vendite in calo dell’1,5%: che succede?. L’azienda di calzature ha registrato ricavi per 958 milioni di dollari nel quarto trimestre. Il dato è in diminuzione del 3,2% rispetto all’anno precedente. Mentre invece le vendite dirette al consumatore sono salite del 4,7%, e quelle wholesale sono diminuite del 14,5%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nel 2025 Crocs ha registrato un calo dei ricavi (dell’1,5%)

Iveco (Exor) ha registrato un calo dei ricavi e degli utili nel 2025, a causa delle difficoltà nel settore dei trasporti e della produzione.

Iveco Group, con sede a Torino, ha annunciato che nel 2025 ha registrato un calo del 7% nei ricavi, scendendo a 13,4 miliardi di euro, a causa delle difficoltà nel mercato dei veicoli commerciali e delle tensioni sui costi delle materie prime.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.