I Kansas City Chiefs hanno raggiunto un accordo con i New York Jets per uno scambio che vede coinvolto il quarterback Justin Fields. La mossa permette ai Chiefs di aggiungere un nuovo backup per Patrick Mahomes, mentre i Jets ottengono un giocatore nel reparto offensivo. La notizia è stata diffusa oggi pomeriggio e riguarda il mercato dei trasferimenti nel mondo del football professionistico.

2026-03-16 19:36:00 Ecco quanto riportato poco fa: I Chiefs hanno riempito un grosso buco. I Kansas City Chiefs hanno concordato uno scambio con i New York Jets per il quarterback Justin Fields, ottenendo un nuovo backup per Patrick Mahomes. Secondo diversi rapporti, i Chiefs invieranno una scelta per il sesto round del 2027 ai Jets in cambio di Fieds, che lascerà i Jets dopo solo una stagione a New York. Fields sperava di mettersi alla prova come titolare dopo aver firmato un contratto biennale con i Jets. Tuttavia, l’undicesima scelta assoluta dei Chicago Bears nel Draft NFL 2021 è stata giocata in sole nove partite, andando 2-7 da titolare, prima di essere inserita nella riserva per infortuni di fine stagione a dicembre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I capi acquisiscono il nuovo backup di Patrick Mahomes nel commercio dei Jets

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