I Jets assumono l’ex quarterback Frank Reich come nuovo coordinatore offensivo

Da justcalcio.com 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I New York Jets hanno scelto Frank Reich come nuovo coordinatore offensivo. L’ex allenatore della NFL torna nel team dopo aver ricevuto l’incarico. La notizia ha fatto subito parlare tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che aspettano di vedere come Reich cambierà il volto dell’attacco dei Jets.

2026-02-04 19:50:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex allenatore della NFL Frank Reich è tornato ai New York Jets dopo essere stato nominato nuovo coordinatore offensivo della squadra. I Jets hanno confermato l’assunzione di Reich mercoledì, otto giorni dopo la separazione dal coordinatore offensivo Tanner Engstrand, mentre l’allenatore Aaron Glenn continua un’importante revisione del suo staff tecnico. “Frank ha una rara combinazione di esperienza, creatività e calma sotto pressione”, ha detto Glenn in una nota. “Ha vissuto questa partita da ogni angolazione, come quarterback in questo campionato e come allenatore che ha guidato l’attacco ai massimi livelli.🔗 Leggi su Justcalcio.comImmagine generica

Approfondimenti su Jets Offensive Coordinator

Inaugurato un nuovo Despar: si assumono 21 lavoratori

Despar Nord ha inaugurato ufficialmente un nuovo punto vendita a Budrio, in provincia di Bologna.

Giovanni Russo nuovo Coordinatore delle RSU

Durante l'incontro delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) odierno, Giovanni Russo è stato nominato nuovo Coordinatore delle RSU.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Jets Offensive Coordinator

Argomenti discussi: I Jets assumono Brian Duker come coordinatore difensivo; Rapporto: I Jets assumono Brian Duker come coordinatore difensivo; Former Patriots coach Bill Belichick rejected as first-ballot Hall of Famer; Rapporto: I Titans assumono l’ex allenatore dei Giants Brian Daboll come coordinatore offensivo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.