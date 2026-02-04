I Jets assumono l’ex quarterback Frank Reich come nuovo coordinatore offensivo

I New York Jets hanno scelto Frank Reich come nuovo coordinatore offensivo. L’ex allenatore della NFL torna nel team dopo aver ricevuto l’incarico. La notizia ha fatto subito parlare tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che aspettano di vedere come Reich cambierà il volto dell’attacco dei Jets.

2026-02-04 19:50:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’ex allenatore della NFL Frank Reich è tornato ai New York Jets dopo essere stato nominato nuovo coordinatore offensivo della squadra. I Jets hanno confermato l’assunzione di Reich mercoledì, otto giorni dopo la separazione dal coordinatore offensivo Tanner Engstrand, mentre l’allenatore Aaron Glenn continua un’importante revisione del suo staff tecnico. “Frank ha una rara combinazione di esperienza, creatività e calma sotto pressione”, ha detto Glenn in una nota. “Ha vissuto questa partita da ogni angolazione, come quarterback in questo campionato e come allenatore che ha guidato l’attacco ai massimi livelli.🔗 Leggi su Justcalcio.com

