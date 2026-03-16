I campioni di Ovindoli accolti a Palazzo San Domenico

A Palazzo San Domenico sono stati ricevuti i ragazzi del Team ANFFAS Manfredonia, che hanno partecipato ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics a Ovindoli. L'evento ha visto l'accoglienza dei giovani atleti, che sono stati presentati in occasione di questa occasione speciale. La cerimonia ha coinvolto i partecipanti e il pubblico presente, sottolineando l'importanza della manifestazione.

A Palazzo San Domenico abbiamo accolto con grande entusiasmo i ragazzi del Team ANFFAS Manfredonia, straordinari protagonisti ai Giochi Nazionali Invernali di Special Olympics a Ovindoli. Leonardo, Pasquale, Cosimo e Matteo sono stati ricevuti dal Sindaco Domenico la Marca insieme ai rappresentanti istituzionali del Comune di Manfredonia. A loro abbiamo consegnato il gagliardetto della Città di Manfredonia e una pergamena ricordo, per ringraziarli delle emozioni e dell’orgoglio che hanno regalato alla nostra città. Con le loro gare sulla neve hanno portato in alto il nome di Manfredonia e della Puglia, essendo l’unica delegazione della nostra regione presente alla manifestazione nazionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - I campioni di Ovindoli accolti a Palazzo San Domenico Articoli correlati Leggi anche: Tornano le Giornate Fai di primavera con Fincantieri, il plesso di San domenico e Palazzo Benincasa