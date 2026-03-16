L’Europa ha dichiarato di no all’intervento militare negli stretti di Hormuz, definendo la situazione come poco chiara. Israele ha attivato sirene e missili senza riportare feriti, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso lo spazio aereo. La premier italiana ha affermato che intervenire significherebbe un coinvolgimento diretto. Ventisette paesi a Bruxelles hanno deciso di mantenere invariata la missione Aspides per proteggere le petroliere dall’Iran.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE BRUXELLES - Ci sono timori che sono più forti di certe minacce: entrare in guerra è uno scenario che l’Unione europea non intende rischiare. Gli Stati membri hanno prestato la massima attenzione per evitarlo quando la guerra era (ed è) quella scatenata dalla Russia contro l’Ucraina e il copione si ripete con il conflitto promosso da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il presidente Usa Donald Trump ha avuto l’effetto di compattare i ministri degli Esteri dei Ventisette, che hanno escluso l’invio di navi da guerra nello Stretto di Hormuz: «Nei nostri colloqui è emersa la chiara volontà di rafforzare Aspides. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Hormuz, l'Europa dice no a Trump: «Guerra poco chiara» | Israele, sirene e missili, nessun ferito. Emirati, altro stop allo spazio aereo

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#Hormuz, #Londra e #Berlino dicono no a #Trump: l' #UnioneEuropea pensa ad un rafforzamento della missione #Aspides di @aciapparoni x.com