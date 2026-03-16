Grazie Milano è bello venire e trovare questa delinquenza | Matteo Bassetti va a cena con la moglie al ritorno trova l’auto svaligiata e i bagagli spariti

Un medico e sua moglie avevano trascorso la serata in un ristorante nel centro di Milano, poi sono tornati alla loro auto e hanno scoperto che i bagagli erano stati sottratti e l’auto svaligiata. La scena si ripete spesso per chi si muove nel cuore della città, dove i furti di questo tipo sono frequenti. La vittima ha commentato l’episodio con un commento amaro sulla situazione della città.

Una cena in centro, il ritorno alla macchina, e la scena che a molti milanesi purtroppo suona familiare: bagagliaio svuotato e valigie sparite. È l’episodio raccontato sui social dall’infettivologo Matteo Bassetti, che denuncia di essere stato derubato mentre si trovava in città con la moglie. Secondo quanto riportato da Adnkronos il furto sarebbe avvenuto nella serata di venerdì 13 marzo. Bassetti era arrivato a Milano per una cena nel ristorante dello chef Andrea Aprea e aveva lasciato l’auto parcheggiata in zona Porta Venezia. La sorpresa è arrivata dopo cena, intorno alle 23. Tornando verso la vettura, l’infettivologo, direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ha trovato l’auto aperta e l’interno sottosopra. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Grazie Milano, è bello venire e trovare questa delinquenza”: Matteo Bassetti va a cena con la moglie, al ritorno trova l’auto svaligiata e i bagagli spariti Articoli correlati Leggi anche: Matteo Bassetti derubato a Milano: “Città piena di delinquenza e di brutta gente” Una selezione di notizie su Grazie Milano Temi più discussi: Matteo Bassetti, sfogo social: Auto aperta e valigie rubate, grazie Milano, che brutto esempio; Città difficile. Piena di brutta gente. Grazie Milano. La macchina di Matteo Bassetti svaligiata; Matteo Bassetti derubato a Milano: Città piena di delinquenza e di brutta gente; Bassetti derubato a Milano: Città piena di delinquenti. Grazie, tasse irrisorie. Milano è il nuovo rifugio dell'élite globale. Parola del Wall Street JournalMilano seduce il mondo. Lo racconta un lungo articolo del Wall Street Journal, firmato da Margherita Stancati e Chelsey Dulaney, che descrive il capoluogo lombardo come la nuova destinazione ... huffingtonpost.it «Grazie Milano»: Identità Golose festeggia il compleanno con Cracco, Battisti, Liu e FustoInaugurato il 18 settembre 2018, l'hub di Identità Golose in via Romagnosi 3, nel cuore della città, giovedì 18 settembre 2025 festeggia il suo settimo compleanno con «Grazie Milano» una serata ... milano.corriere.it Si chiudono i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie a tutti i nostri atleti della Nazionale paralimpica per le emozioni e per i risultati straordinari che avete regalato all’Italia. Con il vostro talento, la vostra determinazione e il vostro esempio a x.com GRAZIE MILLE MILANO ! Back in the ALCATRAZ Rock n roll flowed extra heavy last night cheers for making it a special one #Airbourne #RocknRoll #Milan #Italy - facebook.com facebook