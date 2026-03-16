Goretti a Dazn | La Fiorentina deve riuscire a centrare un obiettivo importante Kean vuole esserci Sul futuro…

Prima dell'inizio della partita, il responsabile delle operazioni della Fiorentina ha espresso le sue considerazioni su vari temi legati alla squadra. Ha sottolineato l'importanza di raggiungere un obiettivo importante e ha menzionato l'interesse di Kean nel partecipare alla stagione. Ha inoltre fatto riferimento a questioni riguardanti il futuro del club, senza entrare in dettagli specifici.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Goretti a Dazn: «La Fiorentina deve riuscire a centrare un obiettivo importante, Kean vuole esserci. Sul futuro.» Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Caso Pedro Neto, solo un’ammonizione UEFA per la spinta al raccattapalle! Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay? Brasile, oggi le convocazioni di Ancelotti: Neymar divide ancora il dibattito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Goretti a Dazn: «La Fiorentina deve riuscire a centrare un obiettivo importante, Kean vuole esserci. Sul futuro…» Articoli correlati Leggi anche: Kelly a DAZN: «Per noi è importante arrivare al nostro obiettivo. Lavoriamo per migliorare ancora» Brignone: "Non pensavo di riuscire ad esserci, figuriamoci a vincere..."Accolta dall’abbraccio di Casa Italia a Cortina, Federica Brignone si è presentata con l’oro del superG al collo e la voce ancora carica di emozione. Contenuti utili per approfondire Goretti a Dazn La Fiorentina deve... Argomenti discussi: Goretti: Vanoli deciderà come gestire Kean, Solomon torna dopo la sosta. Dobbiamo salvare la stagione e lavorare per la Fiorentina del domani. Fiorentina, Goretti: Kean, mesi complicati ma vuole esserci. Solomon dopo la sostaIl direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla partita contro la Cremonese. E ha dato qualche. tuttomercatoweb.com Goretti: Solomon dopo la sosta, Kean lavora tanto. Lavoriamo per la Fiorentina di domaniRoberto Goretti, dirigente della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima della sfida contro la Cremonese, direttamente dallo Zini: Partita importante stasera, lo dice la classifica ma lo ... firenzeviola.it