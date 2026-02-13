Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel superG a Cortina, sorprendendo anche sé stessa. La campionessa italiana, che non pensava di riuscire a esserci, si è presentata sul podio con il volto felice e le lacrime agli occhi, dopo aver dato il massimo in una gara difficile. Accolta dall’abbraccio di Casa Italia, Brignone ha ammesso di non aver mai immaginato di poter conquistare questa vittoria, soprattutto considerando le difficoltà affrontate nelle ultime settimane.

Accolta dall’abbraccio di Casa Italia a Cortina, Federica Brignone si è presentata con l’oro del superG al collo e la voce ancora carica di emozione. L’azzurra ha raccontato lo stupore per un trionfo che non dava per scontato e il lungo percorso dopo l’incidente, quando il ritorno all’attività agonistica non era affatto certo. Tra difficoltà fisiche, giornate complicate e la fatica degli ultimi mesi, la valdostana ha parlato di una strada in salita che rende questa medaglia ancora più speciale. “Mi sento fortunata e orgogliosa di essere qui”, ha detto, ripensando a un cammino fatto di sofferenza e determinazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone: "Non pensavo di riuscire ad esserci, figuriamoci a vincere..."

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Valentina Brignone torna a conquistare l’oro in supergigante, a quasi un anno dall’infortunio che l’aveva fermata.

Federica Brignone: «Non sapevo se sarei tornata, è il mio grande capolavoro. La gamba? Fa male, ma la fiducia cresce»«Incredibile, non pensavo di vincere», esordisce Federica Brignone, al traguardo della Olympia delle Tofane, concluso il supergigante d’oro dei Giochi olimpici ... ilmessaggero.it

Capolavoro Brignone, oro in supergigante a 10 mesi dal terribile infortunio. Incredibile, non pensavo di vincereA Cortina la sciatrice valdostana conquista il titolo olimpico: Oggi mi consideravo un outsider, è stata la mia forza. Goggia out mentre era in testa: Ai Giochi è così, ma oggi è il giorno di Feder ... ilgiorno.it