Il dibattito sulla riforma della giustizia ha preso una piega preoccupante, alimentata dalla paura e da accuse di fascismo. La causa principale è il modo in cui si affrontano le proposte, spesso con insulti e minacce piuttosto che con argomentazioni. Quando si evita di discutere i contenuti e si ricorre alla retorica, si indebolisce il confronto democratico. La situazione si aggrava quando le parole vengono usate per mettere in discussione i principi stessi della legalità. La tensione cresce mentre si evitano le soluzioni concrete.

Il primo segnale di una democrazia che smette di fidarsi di sé stessa non è la proposta di una riforma, ma l’impossibilità di discuterla senza evocare la catastrofe. Quando il confronto politico si trasforma in un referendum morale, quando una modifica istituzionale diventa automaticamente un presagio di autoritarismo, significa che il dibattito ha abbandonato il terreno delle regole per rifugiarsi in quello delle paure. È un riflesso antico della politica italiana: delegittimare prima ancora di discutere. Non perché sia più convincente, ma perché è più efficace. La paura mobilita più della ragione, perché sostituisce alla fatica del pensiero la comodità dell’istinto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giustizia e referendum, il vero rischio è la retorica del fascismo: quando la paura sostituisce il merito

Referendum giustizia, il vero rischio non è il Sì, ma l’isteria del NoIn Italia si respira un’aria tesa in vista del referendum sulla giustizia.

Quando si vota per il referendum giustizia 2026: il piano del governoIl referendum sulla giustizia del 2026 rappresenta un appuntamento importante per il sistema giudiziario italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.