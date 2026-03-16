Girl Taken film Tv8 | trama e finale spiegazione

Su Tv8 viene trasmesso il film Girl Taken del 2025, con Erica Durance ed Eric Hicks. La storia segue un’adolescente che, dopo un litigio con la madre, decide di scappare di casa e viene rapita da un amico di famiglia. La narrazione si concentra sugli eventi che seguono e sul finale della vicenda.

Girl Taken film Tv8 del 2025. Girl Taken film Tv8 con Erica Durance ed Eric Hicks (2025). Dopo un litigio con la madre, un’adolescente scappa di casa e viene rapita da un amico di famiglia. A seguire, la trama di Girl Taken Tv8 e la spiegazione finale. Girl Taken trama completa. Dopo aver incolpato la madre per la fine di una relazione, un’adolescente scappa di casa e chiede un passaggio a un amico di famiglia, che però la rapisce. Ora deve lottare per sopravvivere mentre la madre cerca di ritrovarla. Il film inizia con un bel ragazzo che si accampa nel bosco. Speravo in una situazione alla Brokeback Mountain, ma lui trova un cadavere e le cose prendono una piega decisamente poco sexy. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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