Omicidio al faro film Tv8 | trama e spiegazione finale

Omicidio al faro film Tv8 del 2025. Omicidio al faro è un film 2025 con Skye Coyne, Shelli Manzoline, Mark Justice. Una giovane donna in cerca di rifugio dal marito violento, si ritrova imprigionata da un solitario guardiano del faro. A seguire, la trama di Omicidio al faro Tv8 e la spiegazione finale. Omicidio al faro Tv8 trama completa. In fuga dal suo ex violento, Jess assume il capitano di un peschereccio per attraversare il Lago Superiore e iniziare una nuova vita in Canada. Quando un incidente la lascia sulla riva, viene accolta da un solitario guardiano del faro. Mentre Jess viene curata fino a guarire, si rende conto di essere finita in un’altra trappola. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

