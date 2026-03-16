GF Vip si apre la casa e c' è già un testa a testa per la vittoria | le quote

Il 17 marzo torna il reality più seguito della tv italiana e la casa si apre già con un primo scontro tra concorrenti. Le quote dei favoriti alla vittoria sono state rese note, creando subito discussioni tra i partecipanti e gli spettatori. La conduzione è affidata a Ilary, che torna alla guida del programma, mentre i concorrenti si preparano ad affrontare le prime sfide e tensioni ufficiali.

Martedì 17 marzo inizia il reality più popolare della tv italiana: torna alla conduzione Ilary Blasi per gestire la vita di 16 concorrenti Dopo una lunga attesa, siamo arrivati al momento del via: riparte, con la conduzione di Ilary Blasi, il Grande Fratello Vip, il reality più popolare della televisione italiana che andrà in onda su Canale 5 per un periodo che va dalle sei alle otto settimane (ancora non esiste la data di chiusura). Sedici concorrenti verranno spiati giorno e notte, come sempre, dalle telecamere piazzate in ogni angolo della casa. Scopriamo le quote vincente Grande Fratello Vip in programma da martedì 17 marzo alle ore 21.30. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GF Vip, si apre la casa e c'è già un testa a testa per la vittoria: le quote Articoli correlati Grande Fratello Vip, si apre la casa e c'è già un testa a testa per la vittoria: le quoteMartedì 17 marzo inizia il reality più popolare della tv italiana: torna alla conduzione Ilary Blasi per gestire la vita di 16 concorrenti Dopo una... Sanremo, le quote definitive: per i bookie sarà testa a testaConto alla rovescia per il via alla manifestazione canora più attesa dell'anno: 30 cantanti in gara per il trono che nel 2025 fu conquistato da Holly... Approfondimenti e contenuti su GF Vip si apre la casa e c'è già un... Temi più discussi: Svolta al Grande Fratello Vip: per alcuni la Casa si apre prima. Cosa cambia nel reality; Il Grande Fratello VIP 2026 inizia prima con l'Open House. Cos'è, dove e quando vederla; Il GF Vip apre in anticipo, la prima volta per l’edizione di Ilary Blasi; L'Open House del GF Vip 2026, i primi concorrenti nella Casa. Grande Fratello Vip, la Casa apre in anticipo: i primi quattro concorrenti entrano con una sorpresaGrande Fratello Vip, ingresso anticipato per quattro concorrenti. Adriana Volpe parla del suo rapporto con Antonella Elia. comingsoon.it Dove vedere il GF Vip? Dopo l’Open House la diretta non è su Mediaset ExtraDove seguire la diretta del Grande Fratello Vip Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi hanno già iniziato il loro ... televisionando.it Le rivelazioni shock dalle chat interne di Live Nation nel processo antitrust sui prezzi gonfiati dei concerti e aree VIP - facebook.com facebook La conduttrice, alla guida del Grande Fratello Vip da martedì 17 marzo, ha raccontato: "Se tutto va come deve andare, si spera tra poco". x.com