Sassuolo a Pisa la posta è doppia | Ma serve grande determinazione

Ci sono altri punti pesanti, in palio, oggi per il Sassuolo in quel di Pisa. Tre, importanti, i neroverdi li hanno già presi domenica alla Cremonese, fare altrettanto ai danni dei toscani varrebbe doppio. Sia in termini di classifica (i neroverdi si attesterebbero a quota 29, non male per una neopromossa.) che di ritrovata continuità dopo un inizio di 2026 non granchè, che aveva visto i neroverdi, prima dell’acuto di una settimana fa, racimolare appena un punto in quattro gare. Lo sa bene Fabio Grosso, che invita i sui a "tirarsi su le maniche: servirà grande determinazione per ‘pareggiare’ l’energia che i nostri avversari so che metteranno in campo, e attenzione nello saper spostare la partita dalla nostra parte quando ne avremo occasione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Le partite Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma si sono concluse entrambe con il risultato di 1-1, influenzando gli equilibri in classifica.

