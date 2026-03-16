Film in uscita questa settimana al cinema 16 marzo – 22 marzo

Questa settimana nei cinema italiani vengono distribuiti diversi film, con uscite programmate tra il 16 e il 22 marzo. Tra le novità, ci sono produzioni di vario genere, alcune già annunciate come attese dal pubblico e altre meno pubblicizzate. Le sale cinematografiche si preparano ad accogliere le nuove pellicole, offrendo agli spettatori una gamma di opzioni per la visione.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 16 marzo al 22 marzo. E.1027 – Eileen Gray e la casa sul mare. Data di uscita: 16 marzo 2026 Regia: Beatrice Minger, Christoph Schaub Cast: Eileen Gray, Vera Flück, Charles Morillon, Axel Moustache Genere: Documentario, Drammatico – Svizzera 2024, 89 min. Pioniera del modernismo, nel 1929 Eileen Gray realizzò in Costa Azzurra un rifugio modernista, intimo e radicale. Questa sua prima architettura, battezzata E.1027, nacque dall’intreccio delle sue iniziali con quelle di Jean Badovici, fondatore della rivista L’Architecture Vivante e figura centrale dell’architettura moderna, con cui la progettò. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Film in uscita questa settimana al cinema (16 marzo – 22 marzo) Articoli correlati Film in uscita questa settimana al cinema (9 marzo – 15 marzo)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 9 marzo al 15 marzo. Film in uscita questa settimana al cinema (2 marzo – 8 marzo)Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 2 marzo all’8 marzo. Opening to Extract 2009 DVD (October 6, 2009 version) Una raccolta di contenuti su Film in uscita questa settimana al... Temi più discussi: Calendario film uscita marzo 2026; Leggi le nostre recensioni delle uscite al cinema di questo mercoledì; Film in Streaming in uscita questa settimana: Un semplice incidente, Zootropolis e le altre novità dal 9 marzo; I film in uscita al cinema il 12 marzo: da Keeper a Il Bene Comune, ecco le novità in sala!. Film in Streaming in uscita questa settimana: Un semplice incidente, Zootropolis e le altre novità dal 9 marzoDal vincitore della Palma d'Oro a Cannes 2025 al sequel di un amatissimo film d'animazione Disney: ecco tutti i nuovi film in uscita questa settimana, dal 9 al 15 marzo, sulle principali piattaforme s ... comingsoon.it Film in Streaming in uscita questa settimana: L'illusione perfetta - Now You See Me 3 e tutte le altre novità dal 2 marzoDal ritorno dei Cavalieri su NOW alla nuova avventura fantascientifica di Alan Ritchson: ecco tutti i nuovi film in uscita questa settimana, dal 2 all'8 marzo 2026, su tutte le principali piattaforme ... comingsoon.it