Film in uscita questa settimana al cinema 16 marzo – 22 marzo

Da nonewsmagazine.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana nei cinema italiani vengono distribuiti diversi film, con uscite programmate tra il 16 e il 22 marzo. Tra le novità, ci sono produzioni di vario genere, alcune già annunciate come attese dal pubblico e altre meno pubblicizzate. Le sale cinematografiche si preparano ad accogliere le nuove pellicole, offrendo agli spettatori una gamma di opzioni per la visione.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 16 marzo al 22 marzo. E.1027 – Eileen Gray e la casa sul mare. Data di uscita: 16 marzo 2026 Regia: Beatrice Minger, Christoph Schaub Cast: Eileen Gray, Vera Flück, Charles Morillon, Axel Moustache Genere: Documentario, Drammatico – Svizzera 2024, 89 min. Pioniera del modernismo, nel 1929 Eileen Gray realizzò in Costa Azzurra un rifugio modernista, intimo e radicale. Questa sua prima architettura, battezzata E.1027, nacque dall’intreccio delle sue iniziali con quelle di Jean Badovici, fondatore della rivista L’Architecture Vivante e figura centrale dell’architettura moderna, con cui la progettò. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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