Film in uscita questa settimana al cinema 9 marzo – 15 marzo

Questa settimana nei cinema italiani vengono distribuiti diversi film, tra cui un nuovo titolo musicale e un classico rivisitato. La programmazione comprende pellicole di vari generi, con uscite previste dal 9 al 15 marzo. Tra i film in uscita ci sono anche titoli che hanno già riscosso attenzione nelle settimane precedenti. La lista completa delle nuove uscite permette di conoscere le proposte disponibili nelle sale cinematografiche.

Scopriamo quali sono i film in uscita nei cinema italiani nella settimana dal 9 marzo al 15 marzo. Moulin Rouge. Data di uscita: 9 marzo 2026 Regia: Baz Luhrmann Cast: David Wenham, Garry McDonald, Jacek Koman, Matthew Whittet Genere: Musical, Australia 2001, 130 min. Parigi a cavallo tra l'800 e il '900. L'aspirante scrittore inglese Christian approda a Parigi e si appresta a vivere una vita da bohemien quando, entrato al Moulin Rouge, si innamora fulmineamente di Satine, star del locale e seduttrice infallibile. Proprio questa sua dote viene messa in campo da Ziegler, proprietario del Moulin, che la vuole nel letto di un Duca che, subito dopo, potrà finanziare uno spettacolo in grande stile di cui lei sarà protagonista.