La Fear Of God ha presentato la nuova Track Jacket realizzata con una combinazione di lana e cupro, includendo dettagli distintivi legati al codice Essentials. L’articolo menziona anche la presenza di link di affiliazione, spiegando che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista. Non vengono forniti altri dettagli sul prodotto o sulla promozione.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’abbraccio della lana vergine e il tocco del cupro: cosa senti sulla Track Jacket. La vera distinzione di questo capo risiede nella sua costruzione materiale, che trascende la semplice estetica per offrire un’esperienza tattile unica. La giacca ‘Track’ è realizzata in lana vergine, una scelta che definisce immediatamente il carattere del capo. A differenza delle lane lavorate o trattate chimicamente, la lana vergine mantiene le sue fibre naturali intatte, offrendo una struttura solida ma morbida al tatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fear Of God Track Jacket: Lana, Cupro e il codice Essentials

Articoli correlati

Leggi anche: Fear Of God Giacca Lana: Tessuto, Vestibilità e Stile

Leggi anche: Conviene Fear Of God Giacca ‘denim Trucker’?