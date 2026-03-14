Fear Of God Giacca Lana | Tessuto Vestibilità e Stile

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lana vergine e viscosa: la sensazione tattile di un capo ibrido. La scelta dei materiali nella giacca Fear Of God rappresenta un punto di svolta nell’approccio al lusso contemporaneo, dove l’ibridazione tessile diventa lo strumento principale per ridefinire la vestibilità. Il tessuto non è una semplice lana grezza, ma una composizione complessa che unisce la nobiltà della lana vergine alla fluidità della viscosa. Questa miscela non è casuale; risponde a una necessità precisa del design moderno: ottenere il calore e la struttura della lana senza la rigidità tipica dei capi in fibra pura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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