Educazione stradale scuole superiori Emilia-Romagna | al via giovedì 19 marzo gli incontri online ecco il programma completo e il link di iscrizione

Giovedì 19 marzo iniziano gli incontri online sull’educazione stradale rivolti alle scuole superiori in Emilia-Romagna. L’iniziativa prevede una serie di corsi sulla sicurezza stradale, con il programma completo disponibile online. Le iscrizioni sono aperte e permettono alle scuole di partecipare a queste sessioni formative, che si svolgeranno attraverso piattaforme digitali. Il link per l’iscrizione è accessibile sul sito dedicato.