Una nuova imbarcazione ha fatto il suo ingresso nel settore nautico, sollevando domande sulla sua reale identità. Costruita da Fincantieri per Four Seasons Yachts e recentemente consegnata ad Ancona, questa nave presenta caratteristiche che ne rendono difficile la classificazione: sembra un crociera tradizionale o un resort galleggiante. La sua forma e le dotazioni sorprendono chi la osserva.

È una nave da crociera o un resort privato sull’acqua? Il dubbio viene scorrendo le immagini e le caratteristiche della nuova nave costruita da Fincantieri per Four Seasons Yachts, appena consegnata al gruppo nel cantiere di Ancona. Una nave che molti chiamano “yacht”, ma che di fatto inaugura una categoria a sé: troppo grande per essere un semplice yacht, troppo esclusiva per somigliare alle navi da crociera tradizionali. Con 34 mila tonnellate di stazza lorda e 207 metri di lunghezza, Four Seasons I gioca a rimpiattino con le definizioni. I numeri sono da nave importante, ma a bordo ci sono soltanto 95 suite: una scelta che spinge il rapporto spazio?ospite a livelli inusuali, soprattutto se confrontato con le grandi unità del cruising contemporaneo. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - È una nave o un resort galleggiante? Il nuovo «yacht» Four Seasons che sfida ogni definizione

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