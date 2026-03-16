Dal tribunale è emerso che il figlio segreto di Raffaella Carrà è stato riconosciuto come unico erede. La showgirl, deceduta alcuni anni fa, aveva sempre mantenuto riservata la sua vita privata, proteggendo anche l’identità del suo presunto figlio. La scoperta è stata fatta attraverso documenti ufficiali depositati in sede processuale. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Per anni l’eredità personale e artistica di Raffaella Carrà è rimasta protetta da una riservatezza coerente con l’immagine pubblica della showgirl. Dopo la morte dell’artista, avvenuta il 5 luglio 2021, l’attenzione si è concentrata soprattutto sul ricordo del pubblico e sul suo percorso televisivo e musicale. Nelle ultime ore, però, un elemento contenuto in un fascicolo giudiziario ha riportato la vicenda al centro dell’attualità. Il contenzioso sul musical “Ballo ballo” e i documenti del Tribunale di Roma. La notizia, riportata dal Corriere della Sera, emerge da un procedimento davanti al Tribunale di Roma relativo al musical spagnolo “Ballo ballo”, produzione ispirata al repertorio e all’universo artistico di Carrà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È il figlio segreto di Raffaella Carrà”. La scoperta dagli atti del tribunale: unico erede, chi è

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