Piccola e fragile ma a 50 anni ancora giovane | Pavia festeggia Drupi e la sua canzone simbolo del 1974

Pavia, 22 dicembre 2025 – Ha compiuto 50 anni “Piccola e fragile”, il primo successo di Drupi che domani, 23 dicembre, alle 21 l'artista pavese racconterà sul palco del teatro Fraschini. Dopo lo spettacolo dello scorso novembre andato sold out con almeno ottanta persone rimaste in Strada Nuova senza biglietto, il cantante ha deciso di proporre nella sua città lo show che sta portando in giro e che celebra la sua carriera: “50 da Piccola e fragile” si intitola lo spettacolo che ripercorre un pezzo della vita personale e professionale di Drupi. Il brano scritto da Luigi Albertelli e di Enrico Riccardi, infatti, è dedicato alla moglie che da una vita gli sta accanto, Dorina Dato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

