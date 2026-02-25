L'allarme dato da un testimone oculare. Elicottero subito in volo e si è immediatamente attivato anche il soccorso alpino Giornata di paura quella vissuta oggi, mercoledì 25 febbraio, al Passo del Tonale. Più precisamente sulla pista blu Valbiolo dove tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio si è staccata una valanga intorno ai 2mila metri di quota. A dare l’allarme un testimone oculare che subito dopo il distacco ha avvertito il 112. In volo si è alzato l’elicottero, mentre dalla stazione di Vermiglio si sono attivati gli operatori del soccorso alpino: individuando il distacco nevoso, i soccorritori hanno subito dato il via alle operazioni di bonifica, assieme alla stazione di Ponte di Legno, ai carabinieri e alla polizia. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Valanga al Passo del Tonale. Travolti otto sciatori, tutti salviPrima un boato, poi la neve è precipitata a velocità vorticosa lungo un canalone stretto e scosceso.

Argomenti discussi: ? Paura al Tonale: si è staccata una valanga larga 180 metri.

Paura per bimbo caduto dalla bici al passo del TonaleUn volo rovinoso lungo una pista da brivido, poi il rumore secco della bici che scivola via e il padre che, senza perdere un istante, chiama i soccorsi. Momenti di paura ieri pomeriggio al Passo del ... ilrestodelcarlino.it

Nevicate e temperature basse. Al Tonale si scia in anticipoLo sci apre con un anticipo di una settimana sulle montagne bresciane. Accade grazie alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e al calo delle temperature, sufficientemente basse per preservare lo ... ilgiorno.it