Dopo la sconfitta dello stadio Olimpico di Roma, dove la Lazio ha battuto il Milan 1-0, Paolo Di Canio ha espresso dure critiche nei confronti di Leao e della squadra rossonera. Nel suo intervento, l'ex calciatore ha commentato con grande durezza le prestazioni del portoghese e le scelte tattiche del Milan. Le sue parole sono state molto dirette e senza mezzi termini.

Paolo Di Canio, doppio ex di Lazio e Milan, ha commentato l'esito del big match dello stadio 'Olimpico' di Roma, vinto per 1-0 dai biancocelesti di Maurizio Sarri contro i rossoneri di Massimiliano Allegri con un gol di Gustav Isaksen al 26', nel corso di 'Sky Calcio Club - L'Originale'. nel post-partita di 'Sky Sport'. Di Canio ha iniziato elogiando i vincitori. "Un pubblico così è devastante, ha riempito gli animi dei giocatori. È sembrato per atteggiamento una finale, quella voglia ritrovata di stare insieme e lottare. La Lazio ha giocato un calcio intenso, in preparazione al ritorno di Coppa Italia, perché se in un’annata così riesci ad arrivare in finale di una competizione è tanta roba”. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Canio demolisce Leao e il Milan dopo il ko dello stadio Olimpico: la sua invettiva

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