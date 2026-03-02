Paolo Di Canio accende il dibattito su Leao | perché il Milan funziona meglio quando non c'è

Un ex calciatore ha espresso il suo punto di vista sulla situazione del Milan e su Rafael Leao, commentando come la squadra sembri funzionare meglio quando il portoghese non è in campo. Ha sottolineato che il Milan potrebbe migliorare la propria stabilità anche rinunciando a qualche azione spettacolare di Leao, privilegiando un gioco più equilibrato. La discussione ha acceso un dibattito tra tifosi e analisti sul ruolo dell’attaccante e sulla filosofia di gioco del club.

Non è solo una questione di gol o assist, secondo l'ex calciatore il Milan può rinunciare a qualche magia se in cambio ottiene più equilibrio.