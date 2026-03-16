Dante nei libri d’artista

Mercoledì 25 marzo 2026 alle 16.30 si terrà l'inaugurazione di un’esposizione dedicata a Dante nei libri d’artista presso la Biblioteca Vallicelliana, nel Salone Borromini di Roma. L’evento è curato da Stefania Severi e sarà aperto al pubblico nella sede di piazza della Chiesa Nuova 18. La cerimonia sarà aperta dalla Dott.ssa.

A cura di Stefania SeveriInaugurazione Mercoledì 25 marzo 2026 - ore16.30 - Dante DìBiblioteca Vallicelliana - Salone Borromini Piazza della Chiesa Nuova 18 - RomaInaugura la Dott.ssa Livia Marcelli, Direttrice della BibliotecaInterverranno: Antonio Natale Rossi, Stefania SeveriFino al 22 aprile 2026La FUIS, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, nella persona del presidente Prof. Natale Antonio Rossi, promuove la mostra , con il patrocinio del Comitato Nazionale Dante 2021 per la celebrazione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta.La mostra, a cura di Stefania Severi, presenta 30 libri... 🔗 Leggi su Romatoday.it Articoli correlati Libri d’Artista: Omaggio a Hendrik AndersenCosa: Una mostra collettiva internazionale dedicata al libro d’artista come forma di dialogo tra Italia e Stati Uniti. Leggi anche: Una visione internazionale. Libri d’artista: omaggio a Hendrik Christian Andersen Beatrice Del Bo Festa del Libro Medievale e Antico Tutto quello che riguarda Dante nei libri d'artista Temi più discussi: Roma: Dante nei libri d'artista - Mostra Libri d'artista nel Lazio - Biblioteca Vallicelliana - Salone Borromini; Dante nei libri d’artista; Libri e poesia alla Casa di Dante, gli appuntamenti di marzo al Circolo degli Artisti; Foligno, Carlos Garaicoa interpreta Dante alle Giornate Dantesche. Dante nei libri d'artistaTrenta libri d'artista ispirati a Dante e alle sue opere, a cura di Stefania Severi, promossi dalla FUIS con il patrocinio del Comitato Nazionale Dante 2021. itinerarinellarte.it Libri e poesia alla Casa di Dante, gli appuntamenti di marzo al Circolo degli ArtistiTre appuntamenti dedicati alla poesia, alla memoria e alla letteratura nel mese di marzo al Circolo degli Artisti Casa di Dante di Firenze ... gonews.it Aria irrespirabile da via Verdi a via Dante: «A rischio la nostra salute» CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook #LInfernoDeiViventi Ed elli a me : "Questo misero modo tegnon l'anime triste di coloro che visser sanza 'nfamia e sanza lodo" Dante - - Inferno, Canto III, VV. 34 - 36 #SalaLettura @SalaLettura Eugéne Delacroix x.com