Libri d’Artista | Omaggio a Hendrik Andersen

Una mostra collettiva internazionale rende omaggio al libro d’artista come forma di dialogo tra Italia e Stati Uniti. In giro per le gallerie, gli artisti espongono le loro opere, creando un ponte tra le due culture. La mostra mette in mostra libri d’artista di vari paesi, tutti ispirati dal lavoro di Hendrik Andersen. Visite e incontri si susseguono, e il pubblico può scoprire come questa forma d’arte unisce creatività e comunicazione.

Cosa: Una mostra collettiva internazionale dedicata al libro d'artista come forma di dialogo tra Italia e Stati Uniti.. Dove e Quando: Casa Museo Hendrik Christian Andersen (Roma), dal 16 febbraio al 19 aprile 2026.. Perché: Un'occasione unica per riscoprire l'utopia creativa dello scultore norvegese attraverso lo sguardo di venti artisti contemporanei.. L'arte contemporanea torna ad abitare gli spazi storici della capitale, creando cortocircuiti temporali che arricchiscono la percezione del patrimonio culturale romano. La Casa Museo Hendrik Christian Andersen, gioiello eclettico situato nel quartiere Flaminio, si prepara ad accogliere una nuova ed evocativa esposizione intitolata Una visione internazionale – Libri d'artista – Omaggio a Hendrik Christian Andersen. Una visione internazionale. Libri d'artista: omaggio a Hendrik Christian Andersen Dal 16 febbraio al 19 aprile 2026, la Casa Museo Hendrik Christian Andersen a Roma presenta la mostra collettiva La mostra "Una visione internazionale. Libri d'artista – Omaggio a Hendrik Christian Andersen" dal 16 febbraio 2026 a Roma

