dallo stato macchina ai poteri fluidi

Lo Stato si trasforma mentre i poteri tradizionali mostrano segni di flessibilità. In questo scenario, mancano figure esperte in grado di interpretare le complesse dinamiche attuali, come evidenziato nel libro di Bruno Vespa, dove si parla di un mondo in rapido cambiamento definito “finimondo”. La discussione si concentra sulla presenza o assenza di guide affidabili in un contesto di continui mutamenti.

Donald Trump alla Casa Bianca sta trasformando il potere che detiene da strutturato a fluido, da pubblico a privato, da preordinato a improvvisato. Un andamento opposto caratterizza la storia dal Medioevo a oggi. Tappe da ripassare Lo Stato camaleonte. Quattro libri su un'istituzione che cambia pelle e torna protagonista Mancano i maestri che ci aiutino a capire il finimondo (così l’ha definito Bruno Vespa nel suo ultimo libro: Finimondo. Come Hitler e Mussolini cambiarono la storia. E come Trump la sta riscrivendo, Milano, Mondadori, 2025), per aiutarci a leggere gli avvenimenti che si svolgono in questi mesi. Per dare un senso a quel che accade, occorrono i maestri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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