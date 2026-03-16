Da sempre, la diffusione di informazioni e messaggi pubblicitari ha influenzato l’opinione pubblica. Oggi, questa influenza si estende attraverso algoritmi e connessioni digitali che determinano quali contenuti arrivano agli utenti. La manipolazione, che in passato si affidava principalmente alla stampa, oggi si avvale di strumenti tecnologici invisibili. Si tratta di un processo che coinvolge molteplici attori e sistemi senza che ne siano sempre evidenti i dettagli.

La manipolazione dell’opinione pubblica è antica quanto il potere. Alfred Harmsworth aveva compreso il ruolo della stampa popolare nel plasmare l’immaginario britannico. Joseph Goebbels quello della radio nel costruire il consenso del regime nazista. In entrambi i casi il nodo centrale era il controllo del messaggio: chi disponeva del mezzo decideva che cosa dovesse essere visto, ascoltato, temuto. L’ambiente digitale introduce però una discontinuità. Non perché il contenuto smetta di contare, ma perché non basta più guardare ai contenuti per capire dove si esercita il potere. Già nel 2003 Gianroberto Casaleggio aveva colto un punto essenziale, richiamando esplicitamente Barabási e Watts-Strogatz: la rete non cambia solo la velocità della comunicazione, ma la struttura stessa delle relazioni sociali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Dalla propaganda agli algoritmi. Il potere invisibile delle connessioni

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