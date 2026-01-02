2026 l’anno delle ricorrenze che parlano al presente e non chiedono celebrazioni

Il 2026 si presenta come un anno di ricorrenze che invitano a riflettere sul presente, senza richiedere celebrazioni. Ogni nuovo anno richiede un momento di analisi, non per rivivere il passato, ma per individuare le voci e le esperienze che meritano di essere mantenute attive nel quotidiano. È un’occasione per guardare avanti con consapevolezza, scegliendo ciò che può contribuire a un futuro più consapevole e autentico.

Ogni inizio d'anno ha il suo gesto preliminare: guardare indietro, e non per nostalgia, ma per capire quali voci meritino di essere riportate nel presente. Le cifre tonde aiutano, semplificano, mettono in calendario, obbligano a scegliere. E il 2026 offre una manciata di ricorrenze che non chiedono celebrazioni retoriche, ma attenzione vera. Ottocento anni da San Francesco. Ottocento anni fa, nel 1226, muore San Francesco d'Assisi. Tornare a Francesco oggi non significa evocare un santino, ma misurarsi con una delle radici più alte dell'Europa. Nella sua morte – come spesso accade ai grandi – si chiarisce il senso di una vita: un'idea di fraternità concreta, un rapporto non predatorio con il creato, una lingua che si fa canto e che entra nella storia.

