Alba dei Popoli 2026 tra il ritmo della pizzica e l’eleganza di Raphael Gualazzi

Alba dei Popoli 2026 si prepara a un evento che unisce tradizione e musica, con il ritmo coinvolgente della pizzica e l’eleganza di Raphael Gualazzi. A Otranto, una delle città più suggestive del Salento, si respira un’atmosfera unica, simbolo di un territorio che anticipa il futuro e celebra la cultura mediterranea. Un’occasione per vivere un’esperienza autentica e raffinata, tra musica, tradizione e paesaggi incantevoli.

OTRANTO – Esiste un lembo di terra in Italia dove il domani si manifesta prima che altrove, un luogo dove la geografia si fa destino e la luce del nuovo anno poggia il suo primo sguardo sul Mediterraneo. Otranto si prepara a onorare questa sua naturale vocazione con l'edizione 2026 dell'Alba dei Popoli.

