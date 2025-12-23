Tutto bloccato Pippo Baudo le questioni irrisolte dell’eredità e un mistero

L’ eredità di Pippo Baudo resta un cantiere aperto: tre testamenti (9 settembre 2020, 4 marzo 2021 e 1° marzo 2023) indicano la vendita di tutti i beni e la ripartizione dei proventi tra i figli Tiziana e Alessandro (35% ciascuno) e la storica segretaria Dina Minna (30%). Tra volontà chiare, ostacoli pratici e alcuni contrasti, la trattativa procede a rilento, mentre dopo la scomparsa del conduttore il 16 agosto 2025 l’inventario non è ancora chiuso. Sul tavolo figurano immobili di valore e difficile collocazione: terreni tra Noto, Siracusa e Fiano Romano, oltre alla casa di via della Vite a Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

