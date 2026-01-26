Da piazza Marina al Teatro Massimo | tour sui Florio lungo le vie del centro storico

Scopri il centro storico di Palermo attraverso un tour dedicato alla famiglia Florio. Sabato 31 gennaio alle 16:00 e domenica 1 febbraio alle 10:30, passeggiate tra piazza Marina e il Teatro Massimo, esplorando i luoghi che hanno segnato la storia di questa importante famiglia siciliana. Un percorso pensato per conoscere meglio il patrimonio culturale e architettonico della città.

Sabato 31 gennaio alle 16:00 e domenica 1 febbraio alle 10:30, unisciti a noi in un viaggio storico lungo le vie del centro storico di Palermo alla scoperta dei luoghi vissuti dalla famiglia Florio. Da piazza Marina, sede della Compagnia di Navigazione Generale Italiana, al porto della Cala, dal piano di San Giacomo a via Materassai, dove i Florio ebbero la drogheria e la prima casa. Proseguiremo poi per la città ottocentesca rivivendo la storia della Fonderia Oretea e dell'Esposizione Nazionale del 189192 per concludere al Teatro Massimo, vivida espressione della "Belle Époque". Un viaggio nella storia attraverso la vita, le imprese e gli amori, che portarono una famiglia di aromatari calabresi a diventare i signori di Palermo e i protagonisti del mondo della finanza e dell'alta società internazionali.

